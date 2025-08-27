Vrieling en Cornet Blue PS net buiten top drie in Gijón

Vrieling en Cornet Blue PS net buiten top drie in Gijón featured image
Jur Vrieling. Foto: Cedric Vlemmings / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Jur Vrieling en Cornet Blue PS (v. Chacco Blue) zijn goed van start gegaan in Gijón. Vrieling stuurde de twaalfjarige OS-hengst in de viersterren 1.40m twee fasen special naar de vierde prijs. Rodrigo Giestiera Almeida, die momenteel het ene na het andere succes boekt, reed de Harley VDL-dochter Karonia L naar de overwinning.

