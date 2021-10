Vrieling en Etoulon VDL derde in hoofdrubriek Oldenburg

Jur Vrieling en de KWPN-hengst Etoulon VDL (v. Toulon) eindigden zojuist op de derde plek in de 1,45m-Big Tour in Oldenburg. Het duo kwam in 54,53 seconden foutloos aan de finish in de hoofdrubriek van de dag, die direct op tijd werd verreden en dat was precies een halve seconde langzamer dan de winnaar. Jurgen Stenfert was de enige andere Nederlander in deze rubriek en hij eindigde ook in de top tien.

Katharina van Essen zorgde er met C-Loona NRW (v. Cornet’s Stern) voor dat de zege in eigen land bleef. De amazone stuurde de tienjarige merrie in 54,03 seconden foutloos over de eindstreep en was de enige Duitser in de top drie. Thiago Ribas Da Costa volgde met Kinky van ’t Heike (v. Epleaser van ’t Heike) met een foutloze rit in 54,33 seconden op de tweede plaats.

Nederlanders

Vrieling en Etoulon stonden met hun tijd van 54,53 seconden vlak achter het Braziliaanse duo, maar waren wel ruim een seconde sneller dan Philip Schulze Topphoff, die met Clemens de la Lande (v. Comme il faut) in 55,70 seconden aan de finish kwam en vierde werd. Stenfert bleef niet foutloos met Casina 15 (v. Calido I) en het duo eindigde op de negende plek met vier strafpunten.

Uitslag

Bron: Horses.nl