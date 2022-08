Vrieling en Grenoble DN derde in 1,45m direct op tijd Valkenswaard

Jur Vrieling en de voorheen door Bart Bles uitgebrachte Grenoble DN (v. Gaillard de la Pomme) zijn zaterdagochtend derde geworden in de CSI2* 1,45m direct op tijd in Valkenswaard. De NRPS-goedgekeurde hengst liep vrijdag zijn eerste parcours met Vrieling, maar kreeg toen 9 strafpunten in de eerste fase van het 1,35m. In de rubriek van vandaag was de combinatie beter op elkaar ingespeeld en finishte foutloos met 61,43 op de teller.