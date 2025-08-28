Vrieling en Helwell du Chabus pakken zege in Gijón

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Vrieling en Helwell du Chabus pakken zege in Gijón featured image
Jur Vrieling met Helwell du Chabus.Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Jur Vrieling en Helwell du Chabus (v. Elvis ter Putte) hebben in Gijón opnieuw laten zien een combinatie te zijn om rekening mee te houden. Ze wonnen vanmiddag het sterk bezette tweesterren direct op tijd over 1.45m met een foutloze rit in een snelle tijd van 67.87 seconden. Eduardo Alvarez Aznar werd voor eigen publiek tweede. Met Genero Paulois (v. Aldo du Plessis) kwam hij net een paar tienden tekort om Vrieling van de overwinning te houden.

