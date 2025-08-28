Vrieling en Helwell du Chabus pakken zege in Gijón

Jur Vrieling en Helwell du Chabus (v. Elvis ter Putte) hebben in Gijón opnieuw laten zien een combinatie te zijn om rekening mee te houden. Ze wonnen vanmiddag het sterk bezette tweesterren direct op tijd over 1.45m met een foutloze rit in een snelle tijd van 67.87 seconden. Eduardo Alvarez Aznar werd voor eigen publiek tweede. Met Genero Paulois (v. Aldo du Plessis) kwam hij net een paar tienden tekort om Vrieling van de overwinning te houden.
naam geschreven. op hoge waren prijzengeld. euro verzamelden en ze Prix dan recent In ze in aantal de aan het Grand er Valkenswaard (achtste). (derde) nog vorige Valkenswaard. zijn van week al in meer de een wonnen al Daarnaast juli flink Ze tweesterren en jaar 70.000 Prijzen Grote Zuidwolde wonnen dit in heeft overwinningen inmiddels 1.45m Vrieling klasseringen Valkenswaard
Uitslag.
Bron: Horses.nl
