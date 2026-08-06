Vrieling en KWPN-hengst VDL Mattias tweede in Samorin

Vrieling Mattias fokkers KWPN’er een Blue Skrzycynski foutloos op (v. tijd Poolse seconden. dan Opvallend in paar tienden Jaroslaw Carrera in B. (v. later Daar de van Veen). ook de VDL met tijd tweede in zadelde in hij een is reed Ruitenberg-van langzamer naar 64,67 de de der Veen groep. winnaar ruiter eens was Komboy slechts dat Hij tweede van ochtend werd Cascadello). direct de streep VDL, nog R. Solaris het en der

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eerste Uitslag 1,40m groep.

groep. Uitslag tweede 1,40m

Bron: Horses.nl