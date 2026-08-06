Vrieling en KWPN-hengst VDL Mattias tweede in Samorin

Savannah Pieters
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Vrieling en KWPN-hengst VDL Mattias tweede in Samorin featured image
Jur Vrieling, hier met Kannan Jr. Foto: Danielle Smits / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Jur Vrieling en VDL Mattias (v. Comme il faut, fokker H. Nijborg) zijn de week in Samorin goed begonnen. De combinatie werd vroeg in de ochtend tweede in het driesterren 1,40m. In de tweede groep van deze Silver Tour won de door Herman Seiger gefokte Comme Le Coeur (v. Comme il faut) onder het zadel van Rodrigo Giesteira Almeida.

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