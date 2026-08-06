Vrieling en KWPN-hengst VDL Mattias tweede in Samorin

Jur Vrieling en VDL Mattias (v. Comme il faut, fokker H. Nijborg) zijn de week in Samorin goed begonnen. De combinatie werd vroeg in de ochtend tweede in het driesterren 1,40m. In de tweede groep van deze Silver Tour won de door Herman Seiger gefokte Comme Le Coeur (v. Comme il faut) onder het zadel van Rodrigo Giesteira Almeida.
Vrieling Mattias fokkers KWPN’er een Blue Skrzycynski foutloos op (v. tijd Poolse seconden. dan Opvallend in paar tienden Jaroslaw Carrera in B. (v. later Daar de van Veen). ook de VDL met tijd tweede in zadelde in hij een is reed Ruitenberg-van langzamer naar 64,67 de de der Veen groep. winnaar ruiter eens was Komboy slechts dat Hij tweede van ochtend werd Cascadello). direct de streep VDL, nog R. Solaris het en der
plaats juli KWPN-goedgekeurde maand in de derde halverwege was 1,50m vijfde VDL de een Een werden Cup Samorin. Boedapest. de Nations in in eerder in 1,50m nog Vrieling Cup er Mattias Nations en
eerste Uitslag 1,40m groep.
groep. Uitslag tweede 1,40m
Bron: Horses.nl
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