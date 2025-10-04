Vrieling en McAllister VDL in topvorm: drie dagen, drie keer op het podium

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Vrieling en McAllister VDL in topvorm: drie dagen, drie keer op het podium featured image
Jur Vrieling. Foto: Shannon Brinkman / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Jur Vrieling en de KWPN-goedgekeurde hengst McAllister VDL (v. Inaico VDL) hebben vanavond laten zien dat ze in absolute topvorm verkeren. Donderdag werd de combinatie ex aequo tweede in het 1.40m direct op tijd en een dag later pakten ze de overwinning in het 1.45m met barrage. Vanavond kwam daar de tweede overwinning op rij bij. In de zeskoppige barrage van de 1.45m Silver Tour stond er geen maat op Vrieling en McAllister VDL.

