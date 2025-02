Vrieling en McAllister VDL tonen vorm in Riesenbeck

Jur Vrieling en de Inaico-zoon McAllister VDL lijken een abonnement op de tweede plaats te hebben als het gaat om de wedstrijden in Riesenbeck, zo laten de statistieken zien. Vorig jaar werden ze tweede in alle drie de rubrieken waaraan ze deelnamen, afgelopen zomer voegde ze daar een tweede plaats in de finale van het 1,30 m. aan toe en vandaag was er eveneens een tweede plaats in de finale van het 1,40 m.