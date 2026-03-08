Vrieling en Nice Quality blijven nulrondes en topklasseringen opstapelen

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Vrieling en Nice Quality blijven nulrondes en topklasseringen opstapelen featured image
Jur Vrieling, hier met Jourdain VDL. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Sinds Jur Vrieling in het zadel zit van de achtjarige merrie Nice Quality (v. Comme Prevu) volgen de goede resultaten elkaar in rap tempo op. De nulrondes stapelen zich op en ook in Herning bleven alle balken in de lepels. Het duo sloot het weekend vandaag af met een vijfde plaats in het 1,40 m.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant