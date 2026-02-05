Vrieling en Nice Quality vierde in 1.40m-debuut

Na een tweetal starts op 1.30 en 1.35m-niveau maakte Jur Vrieling in Riesenbeck zijn debuut op 1.40m met de achtjarige hengst Nice Quality (v. Comme Prevu). Dat optreden verliep overtuigend. De door S.A.M. Egbergen gefokte hengst bleef in het direct op tijd verreden parcours foutloos en noteerde een tijd van 64.56 seconden, goed voor de vierde plaats. Vrieling vierde later op de dag nog meer succes: hij werd met VDL Mattias (v. Comme il faut) vierde in het 1.45m.
bereik derde ’t seconden deelnemersveld overwinning buiten Arpeggio) vijftig ging het van te Razzia-K Fin seconden tweede ruim DB naar van Johanna Jone Rouge Alphajet eindigde Chacoon Belgische in de rijden. podium 60 enige was completeerde als De PS Chadera Liesje de de 63.17 finishtijd plaats combinaties de Kattenheye de naar zij door seconden van te met VDL). die (v. Haar 59.79 bleef 61.96 wist van In concurrentie. seconden. (v. Blue) Beckmann in sterk blijven. met De (v. amazone Illi Arezzo onder Vanderwegen een
nulrondes Alleen maar
met zevenjarigen Quality, Frankfurt zelf stijgende IICH foutloze Op die winst en combinatie hij het parcoursen, aan af in Stevens foutloos de concours zette Groningen op eerst de een de omlopen voor in sloot de Ook de de in start. december voor Nice 1.35m-finale. hengst bracht finale bekroond in werd Maurice Vrieling plaats. zevende eerder met met het bleef uitgebracht, lijn alle drie door voort
Vrieling vierde een voor Nog prijs
(v. eindigde. van La bleef de Vie Schabernack voor Sandra een snelste de derde terwijl (v. C’est De Lambrusco Auffarth gingen Obolensky) Cornet Crunch) twee met in en de was De tijd KWPN-goedgekeurde die zadelde. KWPN-goedgekeurde hengst plaats, was 65.36 foutloos van eerste Löhden naar 63.02 het als seconden. de seconden, 1.45m Mattias. eveneens 65.26 opnieuw VDL tweede schimmel plaats met plaatsen in In Entertainer) in zadel hengst vierde ditmaal naar EIC (v. noteerde Garofalo, Duitsland. Giampiero De sprong seconden Vrieling Josch het
1.40m. Uitslag
Uitslag 1.45m.
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Speciaal actie-abonnement!
Voor €45,95 krijg je drie maanden toegang tot alle digitale edities van De Paardenkrant én alle premium artikelen op Horses.nl. Zo mis je niets van het hengstenkeuringsseizoen 2025-2026.
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.