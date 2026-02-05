Vrieling en Nice Quality vierde in 1.40m-debuut

Savannah Pieters
Vrieling en Nice Quality vierde in 1.40m-debuut featured image
Jur Vrieling, hier met Iron Wish. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Na een tweetal starts op 1.30 en 1.35m-niveau maakte Jur Vrieling in Riesenbeck zijn debuut op 1.40m met de achtjarige hengst Nice Quality (v. Comme Prevu). Dat optreden verliep overtuigend. De door S.A.M. Egbergen gefokte hengst bleef in het direct op tijd verreden parcours foutloos en noteerde een tijd van 64.56 seconden, goed voor de vierde plaats. Vrieling vierde later op de dag nog meer succes: hij werd met VDL Mattias (v. Comme il faut) vierde in het 1.45m.


