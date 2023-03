Vrieling en Van der Vleuten in top vijf eerste ronde GCL Doha

In Doha is deze week de opening van het GCT/GCL seizoen van 2023. In de eerste ronde van de Global Champions League zijn Jur Vrieling en Maikel van der Vleuten vandaag goed van start gegaan. Vrieling werd met Griffin van de Heffinck (v. Castelino van de Helle) derde in de direct op tijd over 1,55m, Van der Vleuten en Beauville Z N.O.P. (v. Bustique) mochten zich als vijfde opstellen.

De 26-jarige Griekse Ioli Mytilineou, in 2021 de verrassing van het Europees kampioenschap in Riesenbeck, won de eerste ronde. Met L’Artiste de Toxandra (v. Toulon) finishte ze de direct op tijd foutloos in 66,79 seconden en was daarmee een kleine halve seconde sneller dan de Turkse Efe Siyahi met Calvino (v. Castelan II). Vrieling had voor zijn ronde 69,50 seconden nodig, Van der Vleuten finishte in 69,84.

Istanbul Warrios aan de leiding

Na de eerste ronde van de GCL aan de Instanbul Warriors, gevormd door Abdel Saïd en Omer Karaevli, aan de leiding met 0/141,25. Zij worden gevolgd door Valkenswaard United (Marcus Ehning en John Whitaker) met 0/144,24 en door Riesenbeck International (Christian Kukuk en Philipp Weishaupt) met 0/144,57.

Later vandaag wordt de tweede ronde van de GCL verreden.

Uitslag.

Voorlopige uitslag teams.

Bron: Horses.nl