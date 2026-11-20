Na een foutloze ronde gisteren liet Jur Vrieling vandaag met VDL Mattias (v. Comme il Faut) opnieuw zien wat de schimmelhengst in huis heeft. Met speels gemak snelde de combinatie door het 1,50 m. direct op tijd in Verona, wat resulteerde in de zesde tijd. Gudrun Patteet leek op weg naar haar tweede overwinning op rij, maar als laatste starter greep Stephan de Freitas Barcha met Dinozo Imperio Egipcio (v. Diamant de Semilly) de winst.
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Uitslag
Horses.nl Bron:
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