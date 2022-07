Vrieling: ‘Met goed gevoel naar Denemarken’

Jur Vrieling won zondagmiddag de Gemeente De Wolden Prijs met KM Chalcedon. Het was een goede opsteker richting het WK in Herning, waar Vrieling deel uitmaakt van het Nederlands Team na de zware val van Willem Greve vorige week. "Natuurlijk ben ik blij dat ik nu mee mag doen, maar de manier waarop ik als reserve nu naar het definitieve team ben doorgestroomd is natuurlijk niet mooi." vertelde Vrieling na zijn winst.

Als enige reed Vrieling de eerste hindernis van de barrage linksom aan. Dat gaf de Groninger richting de tweede sprong al een lichte voorsprong op de rest. “Ik zag dat je door links aan te rijden een veel betere en kortere lijn naar de tweede sprong kreeg”, liet hij weten. Voor KM Chalcedon waren er complimenten: “Hij heeft een tijdje rust gehad en de laatste weken rijd ik hem weer en hij lijkt de vorm direct goed op te pakken. Natuurlijk moet je ook een beetje geluk hebben, maar dit ging heel mooi. Ik merkte dat al op de helft van de rit en dan is het zaak dat je de kop erbij houdt. Ik heb wel gehad dat je dan wat overmoedig wordt en teveel risico’s neemt, maar die tijd ligt achter mij.”

‘Volledig op WK richten’

Vrieling werkt nu toe naar het wereldkampioenschap in het Deense Herning, dat over twee weken begint. “Natuurlijk ben ik blij dat ik nu mee mag doen, maar de manier waarop is natuurlijk niet mooi.” zegt Vrieling over het opschuiven van de reservepositie naar een teamplaats an het uitvallen van Willem Greve. “Zo wil je WK deelname niet afdwingen. Maar ik ga me er nu volledig op richten en reis door deze winst in Veeningen met een goed gevoel naar Denemarken.”

