Vrieling moet alleen Deusser voorlaten in CSI5* 1.50m Bordeaux

Jur Vrieling heeft zijn Fiumicino Van De Kalevallei (v. Plot Blue) heel goed aan het springen. De combinatie imponeerde vorige week nog op de Wereldbeker van Amsterdam en ook de Wereldbeker van Bordeaux zijn ze sterk begonnen. In de CSI5* rubriek over een hoogte van 1.50m moesten ze alleen Daniel Deusser en zijn razendsnelle Bingo Ste Hermelle (v. Number One d'Iso) voorlaten. Harrie Smolders een rondje uit het boekje en werd 12e.

In het parcours direct op tijd kwamen 38 combinaties de ring binnen gereden waarvan er 12 met de nul op het scorebord over de finish kwamen. Harrie Smolders deed het rustig aan en stuurde Bingo Du Parc (v. Mylord Carthago) gemakkelijk simpel naar de finish. De tijd van 77.71 seconden was goed voor de 12e plaats.

Top drie

Helemaal aan de andere kant van de uitslagenlijst vinden we Daniel Deusser die het gaspedaal goed had ingedrukt. De economisch springende Bingo Ste Hermelle gaat zo makkelijk snel door het parcours heen dat Deusser maar 58.96 seconden nodig had om naar de finish te rijden. Jur Vrieling volgde op de tweede plaats. Fiumicino Van De Kalevallei is weer helemaal terug en verkeert in bloedvorm. De gereden tijd van 61.56 was ruimschoots genoeg om Wilm Vermeir voor te blijven. De Belgd reed Enola Gay Of Two Notes Z (v. Emerald) in 63.04 seconden naar de derde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl