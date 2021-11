Vrieling moet Delmotte voor laten in 1.50m Valencia

Jur Vrieling is vandaag goed op dreef in Valencia. Vanmiddag werd hij derde in het 1.45m-parcours over twee fasen en zojuist voegde hij daar de tweede plaats aan toe in het 1.50m direct op tijd. Met de elfjarige schimmel KM Chalcedon (v. Calido I) liet hij alle balken liggen en finishte in 65,43 seconden. De combinatie was eind oktober in Oldenburg ook al goed op dreef door de Grote Prijs te winnen.