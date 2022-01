Vrieling opnieuw goed op dreef in 1.40m Abu Dhabi

Jur Vrieling zette vanmorgen in Abu Dhabi opnieuw een goede prestatie neer met Griffin van de Heffinck (v. Castelino van de Helle) door derde te worden in het 1.40m-parcours. De combinatie raakte het hout niet aan en passeerde de finish in 60,71 seconden. Gisteren pakte hij met de tienjarige merrie al de tweede plaats in de barrage van het 1.40m.

Mouda Zeyada was net als gisteren in het 1.40m iedereen te snel af met de negenjarige KWPN’er Katia (v. Emerald). Met een foutloze ronde in een tijd van 54,45 seconden pakte de Egyptenaar met afstand de overwinning.

Hamcho tweede

Ahmad Saber Hamcho eindigde op de tweede plaats met Renessin (v. Laurissin). Het paar legde het parcours foutloos af, maar kwam 6,19 seconden tekort.

Bron: Horses.nl