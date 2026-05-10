Vrieling schrijft tweesterren Grand Prix Lier op naam

Jur Vrieling, hier met Kannan Jr. Foto: Danielle Smits / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Jur Vrieling heeft na een sterke start van de dag in Lier de tweesterren Grand Prix op zijn naam geschreven. Met Nikky Vera (v. Emir R) won hij de barrage over 1,45m in 35,25 seconden. Daarmee bleef hij nipt voor Vinicius Paulino Pereira Salva met Mecho van ’t Kiezelhof (v. Echo van ’t Spieveld), die 35,60 seconden noteerde en lang aan de leiding stond.

