Vrieling scoort in Riyadh, Van der Vleuten met Madrid in Motion aan de leiding

In het 1,55 m direct op tijd van CSI Riyadh zette Jur Vrieling het beste Nederlandse resultaat neer. Met Fiumicino van de Kalevallei (v. Plot Blue) sprong hij naar een knappe vierde plaats. In deze eerste omloop van de Global Champions League gaat het team Madrid in Motion aan de leiding. Daarvoor zette Maikel van der Vleuten met Beauville Z N.O.P.(v. Bustique) het beste resultaat neer.

In het individuele klassement zette Henrik von Eckermann de snelste tijd neer. Met de KWPN-merrie Iliana (v. Cardento) klokte hij 64,66 seconden en heeft daarmee aan het begin van dit weekend alvast 24.000 euro verdiend. Martin Fuchs kwam met The Sinner (v. Sanvaro) in de tweede tijd van 64,80 seconden over de finish. Harry Charles en Casquo Blue (v. Chacco-Blue) maakten in 67,22 seconden de top drie compleet en dat was net iets sneller dan de 67,95 seconden die Vrieling er met Fiumicino van de Kalevallei over deed.

Madrid in Motion

In de Global Champions League gaat Madrid in Motion na deze eerste omloop aan de leiding. Daarvoor zorgden Maikel van der Vleuten met Beauville Z (negende) en zijn teamgenoot Eduardo Alvarez Aznar die met Bentley de Sury (v. Sunday de Riverland) tiende werd.

Paris Panters

Het team Paris Panters staat voorlopig tweede. Dat is voor een groot deel te danken aan Harrie Smolders die met Monaco N.O.P. (v. Cassini II) als elfde eindigde. Ook teamgenoot Gregory Wathelet had een aanzienlijk aandeel. Hij reed met Berline du Maillet Z (v. Berlin) naar de 13e plaats.

Uitslag individueel

Uitslag eerste omloop Global Champions League

Bron: Horses.nl