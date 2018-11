Vrieling sluit dag af met net geen derde plek

Jur Vrieling zag de barrage van de hoofdrubriek van de vrijdagavond in Stuttgart aan zich voorbij gaan met Zypern III, maar was in de basisomloop wel goed voor de snelste rit met de Casall-dochter. Dat leverde de ruiter uit Holwierde de vierde plek op. Pius Schwizer was met Living the Dream oppermachtig in de barrage van deze 1,55m-rubriek en won daarmee de auto.

Het duo uit Zwitserland is in vorm. Ze wonnen niet alleen de vrijdagavond-rubriek, waarbij ze zowat twee seconden sneller aan de finish kwamen dan de concurrentie, donderdag eisten ze ook al de zege in de 1,50m-rubriek op.

Top drie

Max Kühner en Ludger Beerbaum waren de andere twee ruiters, die zich plaatsten voor de barrage. Kühner kwam met Vancouver Dreams (v. Valentino) in 34,41 seconden aan de finish en dat leverde de tweede plek op. De Oostenrijker was weliswaar twee seconden langzamer dan Schwizer, maar was op zijn beurt wel weer bijna anderhalve seconde sneller dan Beerbaum met Cool Feeling (v. Cornado NRW).

Vrieling in vorm

Eerder op de dag werd Vrieling ook al tweede met Baltic VDL in de 1,45m-rubriek, nadat hij donderdag de wedstrijd in Stuttgart opende met een overwinning met de Quaprice Bois Margot-zoon. Het paar boekte onlangs in Oldenburg ook al twee overwinningen. Daarnaast eindigde Vrieling ook al twee keer in de top tien met de Douglas-zoon Dallas VDL in Stuttgart.

Uitslag

Bron: Horses.nl