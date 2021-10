Vrieling wint 1.40/1.45m Samorin, Van Asten tweede

Jur Vrieling en Leopold van Asten waren zojuist goed op dreef in de 1.40/1.45m-rubriek in Samorin. Vrieling schreef het tweefasen-parcours op zijn naam met de negenjarige Frans gefokte Chabada de L'Esques (v. Quebracho Semilly). Het paar kwam foutloos over de eindstreep en noteerde de winnende tijd van 33,15 seconden. Afgelopen weekend was de combinatie ook succesvol door het 1.40/1.45m-parcours in Grimaud te winnen.