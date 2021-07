Vrieling wint met Kallmar VDL jonge paarden-rubriek in Herzlake

Jur Vrieling bleef iedereen zojuist voor in de jonge paarden-rubriek in Herzlake. Met de KWPN-hengst Kallmar VDL (v. Carrera VDL) kwam hij foutloos over de finish in het parcours direct op tijd en noteerde de snelste tijd van 60,25 seconden.

Het lukte Shane Dwan niet om Vrieling van de koppositie te stoten. Met de zevenjarige Oldenburgse Havalla (v. Stakkato Gold) bleef de Ier van het hout af, maar kwam 0,62 seconden tekort om de winst op te strijken. De combinatie was eind juni ook al goed op dreef in Olomouc door de snelste te zijn in een tweefasen-parcours.

Nieberg derde

Gerrit Nieberg eindigde op de derde plaats met de Hannoveraner Cwept 4 (v. Cascadello I). Het paar maakte geen springfouten en bereikte de finish in 61,45 seconden.

Bron: Horses.nl