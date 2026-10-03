Vrieling zet succesvolle reeks met Nikky Vera voort in Oostenrijk

Na zijn optreden tijdens de Global Champions Tour in Wenen is Jur Vrieling doorgereisd naar het driesterrenconcours in Wiener-Neustadt. Daar bouwt de ruiter uit Holwierde enkele van zijn paarden rustig op richting het indoorseizoen. Met de achtjarige Nikky Vera (v. Emir R), gefokt door VOF Platenkamp & Evenhuis Services, eindigde hij vandaag als vierde in het 1,45 m. met barrage.
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Uitslag
Bron: Horses.nl
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