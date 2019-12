Vriendengroep tilt Jumping Bathmen naar hoger plan

Vandaag is Jumping Bathmen van start gegaan. Voor het eerst staat er zaterdagavond een 1.50m Grote Prijs op het programma. Op vrijdagavond wordt ook de 1.40m GP verreden. In drie jaar tijd is het evenement gegroeid naar een nationaal concours met naam en faam. De insteek van: door ruiters voor ruiters blijkt aan te slaan met topruiters als Willem Greve, Remco Been, Sanne Thijssen, Fabienne Roelofsen, Conor Drain, Monique van de Broek en Henk Frederiks.

Alles komt in drie dagen aan de orde van BB tot en met 1.50m nationaal. Er zijn maar liefst 730 starts over de drie dagen in de sfeervol ingerichte manege ’t Ruiterkamp.

Nieuwe formule

De formule kwam van de grond na een oefenparcours in Bathmen waar een vriendengroep vond dat deze accommodatie wel vaker gebruikt kon worden voor mooie meerdaagse evenementen. Koen en Marco Brinkman, Thom en Joost Siemerink, Gerrit Jan van de Pol, Nick Siemons, Jeroen Verver en Meike Brinkman staken de koppen bij elkaar en drie jaar gelden werd de eerste editie van Jumping Bathmen gehouden van BB tot en met ZZ. Vorig jaar werd de 1.40 meter geïntroduceerd en dit jaar is het hoogtepunt op zaterdag vanaf 18.00 uur het 1.50m met 38 combinaties op de startlijst!

Aantrekkelijk concours

“Vorig jaar hadden een paar ruiter het daarover om misschien ook een 1,50 te doen. De vraag is er en we vinden het leuk iets anders te organiseren wat anderen nog niet hebben”, aldus Marco. “En omdat hier in de buurt zo’n concours eigenlijk zeldzaam is. Je hoeft niet ver weg en kunt twee dagen nationaal rijden, want internationaal rijden kost klappen met geld.”, weet Joost. Dat het aantrekkelijk is blijkt wel zeker, omdat ze als ruiters zelf precies weten wat gevraagd wordt en er goed contact is onderling. “Ik denk dat dit steeds meer een formule gaat worden. De datum bleek optimaal en veel ruiters maken dus gebruik om nog even voor de Kerst te vlammen.”

Bron: Persbericht