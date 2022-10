Waling Haijtema: ‘Paarden spelen de hoofdrol op Indoor Friesland’

Indoor Friesland staat voor de deur dus alle reden om eens te peilen bij voorzitter Waling Haijtema hoe hij naar 'zijn' concours kijkt. Aan zijn naam zal het in ieder geval niet liggen, Frieser kan het bijna niet worden. Haijtema vertelt gepassioneerd over het Indoor Friesland van vroeger en hoe dit terug komt op het nieuwe Indoor Friesland: ''natuurlijk zijn er ook nieuwe dingen, we gaan met de tijd mee. De opzet van de ring en het strodorp is bijvoorbeeld open zodat er makkelijk contact is en ook doen we veel aan sociale media en zal er een livestream zijn zodat iedereen alles kan volgen''.

Indoor Friesland was vroeger echt een begrip in Noord-Nederland, daar werd echt naartoe geleefd, van vrijwilligers tot deelnemers. Het was druk bezocht en de gezelligheid stond zeer hoog in het vaandel. Het was zelfs een soort reünie waar iedereen uit het noorden kwam die wat met paarden te maken had. De opzet was zelfs groter dan nu, de tribunecapaciteit was wel 5000 personen. Op de showavonden was het vrijwel altijd uitverkocht. Goede sport, een gezellig strodorp, live muziek, het was een heel sociaal gebeuren.

Paarden spelen de hoofdrol

Zonder paarden geen Indoor Friesland, zij spelen de hoofdrol. ”We doen sowieso alles volgens de regels van de FEI en die zijn streng. Alle paarden krijgen bij aankomst een gezondheidscheck en mocht er alsnog één ziek worden tijdens het evenement dan is daarvoor een isolatiestal aanwezig. Daarnaast is de dierenarts 24/7 stand-by. Verder krijgen de paarden ruime huisvesting, mogen er geen derden op stal, is er bewaking en zijn de stallen ’s nachts dicht zodat ze echt hun rust krijgen. Verder is er bij de stallen een bewegingsterrein en is er een longeercirkel”.

Sfeer van vroeger

”We willen graag de sfeer van toen weer benaderen. Vroeger had je een hele cyclus van concoursen in het noorden en die is helemaal weg. Ik vind dat een aderlating. Er zijn in het zuiden van het land en in België veel massa-evenementen, maar zo willen wij het niet. Wij willen een toonaangevend publieksevenement zijn en ik droom ervan dat het net zo gezellig en druk wordt als voorheen”.

Bron: Indoor Friesland/ Horses.nl