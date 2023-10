Wargers troeft concurrentie af in Vejer

In Andalusië is de eerste week van de herfsttour afgesloten met een Grote Prijs over 1,50 m. Een-na-laatste starter in de barrage was Jana Wargers met de negenjarige merrie Rockwell RC (v. Kannan). De Duitse reed haar Iers gefokte merrie veel sneller door de barrage dan de enige andere concurrente die tot dan toe foutloos gebleven was. Deze Skye Higgin uit Groot Brittannië zal echter best blij zijn geweest met haar foutloze barrage met de tienjarige Djordania du Tillard (v. Air Jordan). Dat was immers goed voor een mooie tweede plaats en dik 10.000 euro.