Warrior-nakomeling pakt overwinning bij zevenjarigen in Hickstead

Gisteren behaalde de zevenjarige hengst Klent Kick On (v. Warrior) groot succes in de springrubriek op de derde en laatste dag van de jonge paarden kampioenschappen in Hickstead. De door Brendon Stud gefokte Warrior-nakomeling was de winnaar van de kampioenschap voor zevenjarigen.

De hengst die onder Ben Walker de eerste prijs van £2.000 won, komt uit de Brits gefokte Caretino Glory-merrie, Sussex Caretino, die veel won met Philip Miller, met wie Ben samenwoont. ”We kochten hem als een vierjarige en sindsdien is hij stilletjes meegegaan”, aldus Walker. ”Elke show gaat hij dubbel foutloos; elke keer dat ik hem een ​​niveau hoger heb gezet, sprong hij altijd foutloos. Hij heeft de slimste hersenen – je hoeft hem maar één keer iets te leren en heeft het kalmste, mooiste temperament. Hij is de droom – hij heeft alles.”

Walker: ‘Ik stond een beetje onder druk’

Ben Walker verteld verder, ”Philip won deze rubriek vorig jaar op de zus van dit paard, dus ik stond een beetje onder druk om hetzelfde te doen vandaag!”. De volle broer van Klent Kick On, de door Brendon Stud gefokte Klent Spot On, werd zesde in de finale voor de vijfjarigen.

Plot Blue x Larino-hengst wint bij zesjarigen

Brendon Stud was ook eigenaar van de winnaar bij de zesjarigen, Pandito Van’T Merelsnest Z. ”Wifi”, zoals de Plot Blue x Larino-hengst thuis bekend staat, werd door Shirley Light als veulen gekocht en komt uit dezelfde moederlijn als McLain Ward’s gouden medaillewinnaar van 2008 Olympisch team, Sapphire (v. Darco). Wifi werd in Hickstead gereden door Morgan Shirley, die vertelde: ”Hij heeft altijd al duidelijk willen springen. Hij is van nature snel en super voorzichtig. Ik heb wat vrije tijd gehad, dus hij heeft me een mooie grote overwinning gegeven om op terug te kijken.” ”Hij is extra speciaal en zo gemakkelijk. Hij heeft een prachtig temperament.”

Morgan Shirley met Pandito van ‘T Merelsnest Z (v. Plot Blue) Foto: 1st Class Images

Eerste prijs bij finale vijfjarigen voor Renkum Oriana

De eerste prijs bij de finale voor vijfjarigen ging naar Keith Doyle met Renkum Oriana (Baloubet Junior x Renkum Off). Doyle verteld over de merrie: ”Ze is absoluut prachtig, een oud hoofd op jonge schouders. Het goede aan haar was dat toen de hekken in de tweede ronde wat hoger werden, ze nog beter sprong dan in de eerste ronde, wat erg bemoedigend is.”

Keith Doyle met Renkum Oriana (v. Baloubet Jr) Foto: 1st Class Images

Diamantine Z wint bij vierjarigen

Charlotte Foreman uit Canterbury won de eerste prijs van £1.600 bij de vierjarigen met de Diamant De Semilly x Quickstar-merrie Diamantine Z.

Charlotte Foreman met Diamantine Z (v. Diamant de Semilly) Foto: 1st Class Images

