Wathelet grijpt 47.000 dollar in uitgeklede barrage 3* Grand Prix

In de met ruim 145.000 dollar gedoteerde 3* Grand Prix over 1,55m in Thermal (Californië) hielden slechts twee van de 25 combinaties in het basisparcours de teller op nul. Gregory Wathelet reed als eerste starter een vrij behouden barrage en kreeg een balk op de laatste hindernis, maar dat leverde hem desondanks de overwinning en bijna 48.000 dollar op.

Wathelet reed Ace of Hearts (v. Aliandro B) over de finish in 45,68 seconden. “Hij sprong fantastisch in het basisparcours, maar met twee in de barrage is het altijd een beetje lastig om te weten wat je moet doen. Ik reed binnendoor naar de laatste hindernis, maar hij focuste zich op de decoratie achter de sprong en dat gaf een balk. Dat verraste me wel wat”, vertelt Wathelet.

Zijn enige concurrent, de Canadese Vanessa Mannix met Kingston (v. Ustinov), kreeg twee balken en dat leverde haar automatisch de tweede plaats op.

Bron: Persbericht/Horses.nl