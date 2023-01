Wathelet klasse apart in 3* Grand Prix Thermal

Gregory Wathelet en Clarity (v. Clarimo) hebben zondagavond de met ruim 145.000 dollar gedoteerde 3* Grand Prix in Thermal gewonnen. Wathelet en de veertienjarige Holsteiner-hengst waren een klasse apart: met een nulrit in 39,47 seconden waren ze dik drie seconden sneller dan de nummer twee, Ali Ramsay met Bonita van het Keizershof Z (v. Bustique).

Het was voor Wathelet en de eerder door Marie Valder Longem, Harry Allen en Kevin Thornton uitgebrachte Clarity de eerste gezamenlijke Grand Prix-winst. De Belgische topruiter mocht als laatste van vier barragekandidaten de piste betreden en liet er geen twijfel over bestaan dat hij de beste van de dag was. De Canadese Ali Ramsay en Bonita van het Keizershof Z zetten de tweede tijd neer, zij bleven foutloos in 42,59.

Vier tienden van een seconde sneller waren Lorcan Gallagher en Copycat (v. Comme il faut), maar een balk zorgde ervoor dat zij genoegen moesten nemen met de derde plaats, vlak voor Mavis Spencer met Carissimo (v. Cascadello I) met 4/42,92.

Bron: Horses.nl