Wederom een podiumplaats voor Rogier Linssen en Moneypenny

Bubalu combinaties met bleven bezette starters In KWPN’er proef Brit de met compleet sterk 66,11 dertienjarige seconden werd in deze Het 81 Whitaker, Hulahupe die Joe foutloos. (v. door podium gemaakt finishte. de 24 JR VDL)

Linssen vorm behoudt

vorig 1,50 al Het 2024 overwinning op Frontera, ze een heeft het in sindsdien reeks Linssen juli combinatie indrukwekkende naam Moneypenny. sinds dit maakte duo en maart. met vormt behaalden topklasseringen vier jaar debuut de Eerder in in top-drieklasseringen waaronder internationale staan. Vejer in een m hun jaar la een

bovendien Grand volgde Prix Momenteel dat m. van (1,45 1,45 in de 1,50 actief Grote zomer werden de Arsizio succes in m). herhaalden waar la dus schreef de de Vejer Frontera, van in m-rankingproef Linssen mei fraaie ze in tweede het week Afgelopen een is tweede zijn Busto een vorige Kronenberg op van combinatie plaats ze de Prijs opnieuw naam. in Kronenberg, derde nog met juni en In plek

Uitslag

Horses.nl Bron: