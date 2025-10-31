Wederom een podiumplaats voor Rogier Linssen en Moneypenny

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Wederom een podiumplaats voor Rogier Linssen en Moneypenny featured image
Archieffoto Rogier Linssen. Foto: ArndBronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

In het hoofdnummer van de dag in Vejer de la Frontera, een viersterren 1,50 m direct op tijd, noteerde Rogier Linssen met Moneypenny (v. Sea Coast Don’t Touch Tiji Hero) al vroeg in de wedstrijd een foutloze rit in een ijzersterke tijd van 65,94 seconden. Hoewel vele foutloze combinaties volgden, wist niemand zijn tijd te verbeteren, tot de Spaanse amazone Imma Roquet Autonell met de tienjarige merrie Irivola del Maset (v. Indret del Maset) nét iets sneller bleek. Met 65,83 seconden greep zij de overwinning en verwees Linssen naar de tweede plaats.

