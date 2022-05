Wederom Grote Prijs-zege voor McLain Ward en HH Azur

McLain Ward en HH Azur (Thunder van de Zuuthoeve x Sir Lui) hebben afgelopen weekend de CSI4* Grand Prix in North Salem gewonnen. De Amerikaan, die een dikke twee maanden geleden de CSIO4* Grand Prix van Wellington won, sleepte met zijn overwinning de hoofdprijs van 66.000 dollar in de wacht.

McLain Ward beleefde een uiterst succesvolle week in North Salem, New York. Hij won de nationale 1,40m-1,45m Jumper Classic, de met 65.000 dollar gedoteerde Welcome Stake of New York en de met 37.000 dollar gedoteerde FEI 1,45m barrage. Gisteren voegde hij daar de belangrijkste overwinning aan toe. Met de zestienjarige HH Azur was hij in de hoofdrubriek de snelste van vier barragekandidaten.

Kwestie van kiezen

“Als ik nu op haar stap, beloon ik haar en zeg ik: je bent me een enkele sprong verschuldigd, maar als je er nog een paar zou springen, zou ik dat waarderen”, vertelt Ward. “Het is fantastisch dat deze merrie nog steeds fantastisch en gezond is en nog steeds op dit niveau presteert. Het is fijn dat ze niet veel wedstrijden nodig heeft om in topvorm te komen, dus het is een kwestie van wedstrijden kiezen.”

Drie dubbel nul

Van de 31 combinaties die deelnamen aan het basisparcours, bleven er slechts vier foutloos. Drie daarvan hielden de teller op dubbel nul. Naast Ward (0/37,29) waren dat Katie Dinan met Brego R’N B (0/38,11) en Devin Ryan met Eddie Blue (0/38,25).

Uitslag.

Bron: Persbericht Old Salem Farm