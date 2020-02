Wedje om winst pakt goed uit voor Mathijs van Asten

Een rit volgens het boekje en een retegoed barrage optreden, dat is waar Mathijs van Asten en Yagudin (v. Berlin) het publiek in de Peelbergen op trakteerden. De Limburger reed in het 1.45m slotstuk met verve de snelste ronde en hield de concurrentie knap op afstand. Bert-Jan Zuidema en Barbara Schreuder-Wolf sprongen zich voor Nederland eveneens in de top vijf.

“Nu ben ik je 20 euro schuldig”, lacht Van Asten, terwijl hij Emile Hendrix de hand schud. Hendrix voorspelde na diens rit dat de winst mee naar Ysselsteyn zou gaan, maar Mathijs durfde zich nog niet rijk te rekenen. Met Sabrina van Rijswijk, Maikel van Mierlo, maar vooral Duitser Tobias Meyer nog te gaan bleef het tot het eind van de slotrubriek spannend.

Drie en vijf

Voorin het barrageveld, waarin 19 van de 69 ruiters retour kwamen, liet Barbara Schreuder-Wolf en Eye of the Tiger een steengoed rondje zien. De elfjarige merrie van Carambole bleef overal van het hout en finishte in de vijfde tijd. Waar Van Rijswijk en Van Mierlo ieder een paal moesten incasseren, hield Bert-Jan Zuidema met de tienjarige Fleurabella-V de lei schoon. De ruiter uit Zuidwolde doorkruiste de finishlijn in 39.38 seconden, uiteindelijk goed voor het derde geld.

Voorzichtig

Tobias Meyer had zijn Sea Coast Conbalet (v. Conthargos) dusdanig voorzichtig dat het paar moest inleveren op snelheid. Waar de Duitse snelheidsduivel alsnog rondreed als op een circuit, kwam hij ruim een seconde tekort op de tijd van Van Asten. Meyer’s landgenoot Richard Vogel werd met Morton van ’t Merelsnest (v. Nabab de Reve) vierde.

Iedereen wil winnen

“Ik kon heel mooi schuin aanrijden op de dubbel en had in de draai daarna ook minder galopsprongen nodig. Dat heeft me echt de winst opgeleverd”, vertelt Van Asten na de ereronde. “Dit paard heeft al heel wat fijne foutloze rondjes laten zien, maar iedereen natuurlijk het liefst winnen, dus het is mooi als het een keertje lukt. Niet alleen voor mij, maar ook de eigenaren en het team om mij heen dat het mogelijk maakt”.

Bron: persbericht