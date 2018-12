Wedstrijdpensioen voor Bisquet Balou C

Nicola Philippaerts heeft Bisquet Balou C donderdag voor de laatste keer de ring binnen gereden. De dertienjarige hengst eindigde na twee foutloze rondes op de vijfde plek in de Open Sires of the World en sluit daarmee zijn internationale wedstrijdcarrière met een mooi resultaat af. Bisquet zal vanaf nu in Frankrijk ingezet worden voor de fokkerij.



“Bisquet Balou C verhuist nu naar Frankijk naar Groupe France Elevage” vertelde Ludo Philippaerts op Galop.be. “Daar gaat hij zijn carrière als dekhengst verder voortzetten. Vanaf volgend jaar zal er overal, ook in België, vers sperma van hem beschikbaar zijn. Hij is een ongelofelijk goed paard maar hij heeft niet alles uit zijn sportieve carrière kunnen halen wat erin zat. Voor de fokkerij gaat hij wel heel veel kunnen betekenen.”

Carrière

Bisquet Balou C Kwam in de sport onder Nicola Philippaerts uit op het hoogste niveau. Philippaerts nam in 2013 de teugels van Bisquet over van zijn landgenoot Koen Vereecke. In de fokkerij heeft de zoon van Balou du Rouet meerdere goedgekeurde zonen en al enkele nakomelingen, die internationaal springen.

Bron: Galop