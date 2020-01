Wedstrijdpensioen voor John Whitakers Argento

John Whitakers Argento (v. Arko III) gaat met wedstrijdpensioen. De bij Zangersheide-, AES- en Holsteingoedgekeurde hengst verhuist naar de Franse stoeterij Béligneux le Haras en wordt vanaf nu fulltime ingezet voor de fokkerij.

Argento is dit jaar achttien jaar geworden en zal via de stoeterij in heel Europa beschikbaar zijn voor de fokkerij.

Carrière

Whitaker sluit een mooie carrière af met de hengst. Het duo won maar liefst achttien keer een grand Prix in hun gezamenlijke loopbaan. Alleen al in 2015 won hij de 5 *GP’s van München, Rome, Amsterdam, Villach-Treffen en Hong Kong.

Het afgelopen jaar eindigde het duo negen keer in de top vijf van rubrieken van 1,40m en hoger en ook nog een keer in de top tien. Ze kwamen voor het laatst gezamenlijk in actie in Valence afgelopen augustus, nadat ze eerder die maand in Ommen ook al succesvol waren.



Bron: FB