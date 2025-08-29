Weer prijs voor Vrieling in Gijón: nu vijfde met Kannan JR.

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Weer prijs voor Vrieling in Gijón: nu vijfde met Kannan JR. featured image
Jur Vrieling met Kannan Jr. Foto: Danielle Smits / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

De barrage van het 1,55 m. in Gijón telde in totaal acht deelnemers, waaronder Jur Vrieling en de KWPN-goedgekeurde hengst Kannan JR. (v. Cornet Obolensky). Eén pechfout weerhield het duo van een plek in de top drie, maar alsnog was er een zeer verdienstelijke vijfde plaats in deze rankingproef. De winst ging naar Rodrigo Giesteira Almeida, die de KWPN-merrie Karonia.L (v. Harley VDL) er weer scherp aan had staan.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 6,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like