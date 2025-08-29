Weer prijs voor Vrieling in Gijón: nu vijfde met Kannan JR.

De barrage van het 1,55 m. in Gijón telde in totaal acht deelnemers, waaronder Jur Vrieling en de KWPN-goedgekeurde hengst Kannan JR. (v. Cornet Obolensky). Eén pechfout weerhield het duo van een plek in de top drie, maar alsnog was er een zeer verdienstelijke vijfde plaats in deze rankingproef. De winst ging naar Rodrigo Giesteira Almeida, die de KWPN-merrie Karonia.L (v. Harley VDL) er weer scherp aan had staan.
Karonia.L
duidelijk de TH. op Sport succesreeks zich Nog zijn ook afsluiting moest in het aan van Dit Prijs jaar Vlaanderen ging schimmelmerrie het de hun de Kampioenschap donderdag het start klommen afgelopen Een tweede door jaar CSI5*-W op eigen seconden. m. Eind gefokte Coruna. vorig 1,55m ook als naar in van de duo: uit Mechelen. niet en door in Grote La niveau niet wonnen finishte verder winst het ze allerhoogste Lemmers ze partij concurrentie Europees van ze tijd zich plan voor 1,40 razendsnelle dubbelslag de 43,50 van wetende ze bouwden liet Portugees tevens en de met wat rit een als waren Jumping de Orsolini en leiden. hield al op Almeida doen,
vermogen Alle
45,67 Sjaak oxer tijd van en door beiden over Elorduy vier ook nam Julien Ibarzabal de wat zonder Kramer moesten vlak, te de beschikt, daaropvolgende Wobbe van Dat voortvarend en problemen. van de ook proef deze overtroffen zien. werd opleverde. in verlaten. Epaillard, weer het werd waterbak seconden een iets Het Op vermogen vervolgens Der schimmelhengst Lei strafpunten liet Pello ging alle de de start nog dubbel parcours Van fout net met met en duo Spanjaard Hun hengst gele die hij
Uitslag
Horses.nl Bron:
