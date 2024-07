Wéér raak voor Piet Raijmakers Jr in Valkenswaard

Piet Raijmakers Jr is de man in vorm op het 'Summer Festival I' in Valkenswaard. Gisteren was het al twee keer raak en vandaag voegde hij daar in het 1,45m direct op tijd, een kwalificatieproef voor de GP, een derde plaats aan toe. Wederom zat hij in het zadel van de twaalfjarige merrie Van Schijndel's Olaya Z (v. Ogano Sitte), waarmee de ruiter gisteren eveneens tot een derde plaats kwam.