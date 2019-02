Weer tweede plaats voor F-One USA in GP Oliva

De inmiddels geruinde Toulon-zoon F-One USA presteert sterk met Ben Maher. Twee weken geleden werd hij al tweede in de 1,45m Grote Prijs van Oliva en afgelopen weekend herhaalde de inmiddels negenjarige ruin dat kunstje. Weer tweede, maar nu op 1,50m-niveau en met die prestatie verdiende hij dik 10.000 euro.

Twaalf combinaties plaatsen zich voor de barrage en daarin was de KWPN-goedgekeurde F-One USA (Toulon uit Beat Me ster sport-spr van Tangelo van de Zuuthoeve, fokkers Roelof Bril en Wiet ten Brinke) één van de jongste paarden. Dat belette hem niet om met Ben Maher een uitstekend resultaat neer te zetten door op kleine afstand van winnaar Jean-Christophe de Grande met Belano van de Wijnhoeve Z (v.Berlin) als tweede te eindigen.

Dominante hengst

Bij het KWPN zijn 104 nakomelingen van F-One USA geregistreerd. Als driejarige wekte hij in het verrichtingsonderzoek al grote verwachtingen en werd hij ingeschreven met 88,5 punten, waaronder een 9,5 voor zowel het vermogen als de aanleg als springpaard. In zijn verrichtingsrapport wordt melding gemaakt van zijn ‘dominante karakter en sterke persoonlijkheid’ en dat is ook de reden dat F-One USA nu als ruin door het leven gaat. Die beslissing van Maher lijkt het gewenste effect te hebben voor de sportcarrière van de hengst.

Uitslag

Bron: KWPN/Horses.nl