Weergaloze spanning en topsport in Rolex Grand Prix van Genève: Ward wint

In een bloedstollende barrage was het de Amerikaan McLain Ward die met de bijna 17-jarige HH Azur (v.Thunder van Zuuthoeve) als laatste starter de Zwitser Martin Fuchs en Leone Jei (v.Baltic VDL) naar de tweede plek verwees in de Rolex Grand Prix van Genève. Shane Sweetnam nam met James Kann Cruz (v.Kannan) de derde prijs mee naar huis.

Van de top 15 van de FEI ranglijst was alleen Maikel van der Vleuten afwezig, hij koos ervoor een paar nationale wedstrijden in eigen land te rijden met zijn paarden in opleiding. Voor de rest was nagenoeg de hele wereldtop present in een poging de prestigieuze Rolex Grand Prix van Genève te winnen.

Een loodzwaar parcours met een hoogte van 1.60m en 14 hindernissen, waarvan twee dubbelsprongen en een driesprong, stond er klaar voor de 40 deelnemers. Vooral Daniel Deusser wist de ogen op zich gericht daar hij met het winnen van de GP van Calgary de enige ruiter was die in aanmerking kwam voor de bonus van 250.000 euro als hij deze Zwitserse editie ook wist te winnen. Wint hij die van Den Bosch daarna dan ook dan is de bonus zelfs een miljoen euro. In het bestaan van de Rolex cyclus is het tot nog toe alleen de Schot Scott Brash gelukt om er drie achter elkaar te winnen. Los van die extra bonus zou de winnaar vandaag ruim 400.000 euro in ontvangst mogen nemen plus uiteraard een Rolex horloge.

Verbazingwekkend

Het blijft verbazing wekken hoeveel paarden er tegenwoordig zijn die met ogenschijnlijk gemak een parcours van deze zeer hoge moeilijkheidsgraad simpel in het rond springen. Van de 40 starters reden er 33 hun parcours met twee afworpen of minder en 13 van hen deden dat foutloos. Onder de barrageklanten helaas geen Nederlander. Harrie Smolders was zo dichtbij maar werkelijk de allerlaatste paal van het parcours die tussen hem en de barrage in stond ging naar beneden. Monaco N.O.P. (v.Cassini II) sprong een beetje naar rechts, tikte licht met het achterbeen op de achterste paal van de laatste hindernis en de fout was geboren.

Barrage

Daniel Deusser was de eerste die ook in de barrage foutloos wist te blijven en de tijd van 42.58 seconden die hij met Scuderia 1918 Tobago Z (v.Otangelo) neerzette leek er een te zijn die zomaar de winst zou kunnen opleveren. Maar wat daarna gebeurde tartte iedere natuurwet.

Eerst was het Simon Delestre die met Cayman Jolly Jumper (v.Hickstead) de tijd van Deusser nog met maar 0.12 seconden verbeterde maar de Belg Gilles Thomas haalde daar met Calleryama (v.Casall) een hele hap van ruim anderhalve seconde vanaf. Dit moest op zeker de winnaar zijn. Toch?

Shane Sweetnam liet zien dat het nog sneller kon want hij reed na een alles-of-niets rit nog eens 0.40 seconden van de tot dan toe leidende tijd af.

Toen Martin Fuchs voor eigen publiek de piste binnenreed stonden de mensen op de banken om hun grote crack aan te moedigen. Opgejut door zijn publiek reed hij met het mes tussen de tanden alles uit de kast dat hij had en zowaar aan het eind van de rit bleek het 0.71 seconden sneller te zijn dan Sweetnam en de toeschouwers gingen ervan uit dat ze zojuist getuige waren geweest van de winnende rit.

In de springsport gelden vele regels en een daarvan is dat je nog niet gewonnen hebt zolang McLain Ward niet geweest is. Was zijn eerste ronde er al een om je vingers bij af te likken zo goed, de barrage overtrof alles. Direct al bij de eerste draai draaide hij zo kort en vloeiend naar de desbetreffende oxer dat hij de voorsprong daar al te pakken had en bouwde dat sprong voor sprong uit naar een uiteindelijke onmogelijke eindtijd van 48.43 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl