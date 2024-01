WEF II: Richard Vogel pakt $140.000 Grand Prix met nieuwe troef

De tweede week van het Winter Equestrian Festival (WEF) sloot zondag af met de $140.000 gedoteerde Grand Prix. Richard Vogel kende vorig jaar een uitzonderlijk goed seizoen en liet gisteren opnieuw zien dat hij de man in vorm is. Vogel stuurde de tienjarige Cydello (Cascadello x Forsyth) oogschijns makkelijk naar de overwinning. Nicola Philippaerts werd met zijn eigen Derby de Riverland (Kannan x Utopie De Riverland) tweede terwijl Cathleen Driscoll met Idalgo (Catoki x Quidam De Revel) beslag legde op de derde plaats.

45 combinaties reden op zondag de hoofdpiste binnen in een gooi naar de hoofdprijs. Negen daarvan keerden terug voor de barrage waar Richard Vogel als winnaar uit de bus kwam. Vogel had slechts 36.32 seconden nodig om zijn relatief nieuwe troef Cydello naar de finish te sturen. Daarmee was hij ruim een seconden sneller dan Philippaerts, die tweede werd in 37.69 seconden.

Toekomstpaard

Richard Vogel zit nog niet zo lang in het zadel van Cydello. ”Ik volg Cydello al van jongs af aan. Hij is een half uur bij onze stal in Duitsland geboren en ik ken zijn fokkers ook vrij goed. Hij was alleen nooit echt te koop. Uiteindelijk mocht ik hem een keer proberen en nu staat hij dan toch eindelijk bij ons op stal,” aldus Vogel.

”Sinds hij bij ons op stal staat is hij eigenlijk alleen maar beter geworden. Cydello is nog groen maar kan hier mooi ervaring opdoen. We hebben hem eind vorig jaar in Mexico gesprongen en daar liet hij al hele goede dingen zien. Ik kan uren doorgaan over zijn kwaliteiten. Hij wil gewoon echt graag springen, is super voorzichtig met veel kwaliteit maar ook heel moedig. Dat kon je ook zien in de barrage: de afstanden waren behoorlijk groot maar hij twijfelt nooit.”

Top drie

De Belgische topruiter Nicola Philippaerts eindigde een trede lager op het podium. Philippaerts zadelde zijn eigen Derby de Riverland en had op zijn beurt 37.69 seconden nodig om de elfjarige Kannan-zoon naar de finish te sturen. Het podium werd afgesloten door de Amerikaanse Cathleen Driscoll met Idalgo. Zij voltooide de barrage in 38.79 seconden.

