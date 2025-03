Weishaupt en Van der Vleuten vervangen Kukuk en Guerdat in paardenwissel

Bij de bekendmaking door The Dutch Masters van de rubriek met paardenwissel werden Steve Guerdat, Henrik von Eckermann, Christian Kukuk en Willem Greve aangekondigd als deelnemers. Door onvoorziene omstandigheden kunnen Olympisch kampioen Kukuk en Europees kampioen Guerdat niet deelnemen. Zij worden vervangen door Philipp Weishaupt en Maikel van der Vleuten.

Steve Guerdat heeft een spoedoperatie moeten ondergaan aan een hernia waardoor hij voorlopig uit de running is. Hij wordt vervangen door de Europese zilveren medaille winnaar Philipp Weishaupt. De 34-jarige Duitser uit de stal van Ludger Beerbaum won op de Olympische Spelen van Parijs een gouden medaille met het team.

Kukuk verwacht kindje

Christian Kukuk moet standby blijven omdat hij en zijn vrouw Veronica Tracy binnenkort hun eerste kindje verwachten. Veronica verblijft in Wellington, FL, USA, dus de afstand is te groot. Kukuk wordt vervangen door Maikel van der Vleuten die in Parijs zijn derde individuele bronzen medaille won. De zilveren medaillewinnaar van Parijs was Steve Guerdat.

Smolders en Dubbeldam

De rubriek met paardenwissel wordt verreden op donderdagavond 13 maart. De avond wordt begeleid door Harrie Smolders en initiatiefnemer Jeroen Dubbeldam, sportdirecteur van The Dutch Masters.

Bron: The Dutch Masters / Horses.nl