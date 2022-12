Weishaupt en Zineday sluiten het jaar af met Grand Prix van Frankfurt

Philipp Weishaupt heeft met Zineday (Zinedine x Polydor) de Grand Prix van Frankfurt gewonnen. In de met 70.000 euro gedoteerde 1,55m-rubriek werd de top complete top vijf bezet door Duitsers, maar Weishaupt en zijn voorzichtig springende OS-hengst vormden een klasse apart en mede dankzij een korte wending van de hindernis vier naar vijf finishte hij foutloos op de snelste tijd (40,54).

Philipp Weishaupt en Zineday grepen in augustus op CSI2* Valkenswaard en eerder deze maand op CSI2* Riesenbeck net naast de overwinning in de Grand Prix, maar in Frankfurt nam de combinatie revanche en sloot daarmee het jaar in stijl af. De pas achtjarige Zineday, één van de twee jongste paarden in de twaalf deelnemers tellende barrage, liet met zijn voorzichtige, maar gemakkelijke manier van springen zien dat de toekomst er rooskleurig uitziet.

Rieskamp-Goedeking op twee

Tim Rieskamp-Goedeking, de achtste starter in de barrage, had IB Ventago (v. Van Helsing) ook goed aan het springen en had er zijn zinnen op gezet om de tijd van Weishaupt aan te scherpen. Dat lukte hem met 40,84 seconden, waarmee hij precies drie tienden van een seconde langzamer was. Het gat naar de nummer drie, Philipp Schulze Topphoff met Clemens de la Lande (v. Comme il faut) was een stuk groter. Hij finishte op 0/42,16.

Geen Nederlands succes

De drie Nederlandse deelnemers in de Grand Prijs van Frankfurt slaagden er niet in om zich voor de barrage te kwalificeren. Kim Emmen had Edgar (v. Warrant) in de eerste helft van het basisparcours goed aan het springen, maar kwam wat groot in op het tweede element van de dubbelsprong en de KWPN’er tikte er een balk af. Nadat op de twee hindernissen daarna nog een balk viel, stak Emmen haar hand op. Kevin Jochems met La Costa (v. Gitano van Berkenbroeck) en Frank Schuttert met Gream (v. Verdi TN) kregen beide een balk.

Uitslag.

Bron: Horses.nl