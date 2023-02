Weishaupts Che Fantastica naar Ierland

De Oldenburger-merrie Che Fantastica (Check In x Pablo), waarmee Philipp Weishaupt actief was op internationaal 1,60m-niveau, is verkocht naar Ierland. Daar vervolgt de veertienjarige merrie haar carrière met Michael Duffy.

De door Holger Fietz gefokte Che Fantastica begon haar carrière met Matthias Janßen. Haar talent bleef niet onopgemerkt en ze werd aangeschaft door Ludger Beerbaum. Hij liet de merrie door Weishaupt rijden. In 2018 werd de combinatie tweede in de 1,60m Grand Prix van Abu Dhabi. Ze behaalde daarnaast prijzen in onder andere Stuttgart, La Coruña en Helsinki en ze maakten in 2019 deel uit van het Duitse team dat aan start kwam in de landenwedstrijd op Spruce Meadows.

Bron: St. Georg