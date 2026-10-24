Weite Oldenziel (49): ‘De komende jaren een tandje erbij’

Esther Berendsen
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Weite Oldenziel (49): ‘De komende jaren een tandje erbij’ featured image
Weite Oldenziel is al jaren succesvol met Ofichem’s Finn (v. Zirocco Blue VDL), de laatste jaren op 1,45/1,50 m.-niveau. Op de foto tijdens de Hippiade in 2022, waar hij derde werd in het 1,40 m. Afgelopen augustus won hij de Grote Prijs van Jumping Outdoor Tolbert. FOTO DIGISHOTS
Door Esther Berendsen

Al sinds zijn jeugd doet Weite Oldenziel (49) verdienstelijk mee in de springsport, altijd op eigen fokproducten. Naast het runnen van een internationaal farmaceutisch bedrijf, Ofichem, beleeft hij nu met de zestienjarige Ofichem’s Finn (v. Zirocco Blue VDL) de grootste successen in de sport, en dat smaakt naar meer. “Ik weet dat ik de meeste jaren van mijn ruitercarrière achter me heb, maar ik ga voorlopig zeker niet stoppen.”


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