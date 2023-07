Weite Oldenziel gaat internationale toppers voorbij in hoofdnummer CSI Zuidwolde

Niet een internationale topruiter zoals Jack Ansems, Jur Vrieling of Frank Schuttert maakte vandaag de dienst uit in het hoofdnummer van CSI Zuidwolde maar regionale held Weite Oldenziel ging er met de overwinning vandoor. In het 1,45 m direct op tijd sprong hij met Ofichem's Finn (v. Zirocco Blue VDL) naar de allersnelste tijd en mocht daarmee terecht de hoofdprijs ophalen.