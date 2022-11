Wereldbeker Lexington voor Daniel Bluman

De Israelische springruiter Daniel Bluman heeft de Wereldbeker van Lexington op zijn naam geschreven. In de zevenkoppige barrage bleven opnieuw zeven combinaties foutloos en dus moest er hard gereden worden voor de overwinning. Bluman stuurde zijn 14-jarige Ladriano Z (v. Lawito) in 35.13 seconde over de finish en won daarmee ruim 71.000 dollar.