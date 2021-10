Wereldbekerwedstrijd Lyon kan rekenen op ’s werelds beste springruiters

Afgelopen weekend werd het FEI Wereldbekerseizoen voor de springruiters in Oslo afgetrapt. Van 27 tot 31 oktober staat de tweede wereldbekerwedstrijd in Lyon op het programma. Daar komen negen van de beste twaalf ruiters van de Longines Ranking aan de start, waaronder titelverdediger Martin Fuchs. Voor Nederland nemen Kevin Jochems en Sanne Thijssen deel. Jochems rijdt in Lyon ook Turbo Z (v. Thunder van de Zuuthoeve), waarmee hij op spectaculaire wijze de wereldbekerwedstrijd in Oslo won.