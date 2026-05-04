Wereldbekerwinnaar Good Star du Bary verlaat stal Jessica Burke

Petra Trommelen
Jessica Burke met Good Star du Bary Foto: FEI/Artiste-Associé Photographes
De Wereldbekerwinnaar Good Star du Bary zal niet langer onder het zadel van Jessica Burke verschijnen. De tienjarige ruin, met wie de Ierse amazone begin dit jaar nog de prestigieuze Wereldbekerwedstrijd in Bordeaux won, is verkocht. Over de nieuwe ruiter is nog niets bekendgemaakt. Burke liet via sociale media weten dankbaar te zijn voor de samenwerking en benadrukte dat de ruin een bijzonder hoofdstuk in haar carrière vormt.

