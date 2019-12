Wereldbekerwinst voor KWPN-er Celvin

In de eerste week van het Diriyah Equestrian Festival/CSI4* Riyadh in Saudi-Arabië kon de Japanner Mike Kawai naar voren treden als winnaar van de Wereldbekerwedstrijd met de twaalfjarige Celvin.

De Raphael-zoon Celvin, die werd gefokt door dhr. Oomen, kwam eerder onder Jerôme Guery tot internationale successen en vormt sinds mei dit jaar een combinatie met de jonge Japanner Mike Kawai, die onlangs nog in het nieuws kwam als nieuwe eigenaar van het van Montender afstammende EK-paard Tokyo du Soleil. Met dat paard hoopt Kawai komend jaar naar de Olympische Spelen te gaan.

KWPN’ers op kop

Ook met Celvin heeft hij een winnaar in huis gehaald, dat werd vandaag bewezen in Riyadh. Drie duo’s bleven in beide omlopen van de Wereldbekerwedstrijd geheel foutloos en Mike Kawai was ruim 1.5 seconde sneller dan de als tweede geëindigde Waled Alghamdi met de Verdi-dochter Cenieta. Deze merrie werd gefokt door maatschap Huizing Wolbers.

