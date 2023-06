Wereldkampioen DSP Alice neemt op CHIO Aken afscheid van de sport

De wereldkampioen van Tryon gaat dit jaar officieel met pensioen. DSP Alice en Simone Blum vormden jarenlang een droomcombinatie wat in 2018 resulteerde in een individuele gouden medaille op het WK. Niet lang daarna kreeg Alice te maken met een zware blessure. In 2020 keerde de nu 16-jarige merrie terug in de ring maar lang mocht het niet baten. De combinatie miste de spelen van Tokio en dit jaar neemt DSP Alice op CHIO Aken officieel afscheid van de sport.

Voor Simone Blum en DSP Alice was het liefde op het eerste gezicht. Het succesverhaal begon in 2014 toen haar man Hansi Blum de toen zevenjarige merrie ontdekte: vol energie met een onbegrensd vermogen. Na de eerste sprongen wist Simone meteen dat zij de merrie wilde rijden. Makkelijk was het niet en het kostte Blum heel veel tijd en geduld om het temperament van de Askari-dochter voor zich te laten werken.

Doorbraak in 2016

De grote doorbraak kwam in 2016 toen de combinatie het Duitse dameskampioenschap won. Een jaar later wonnen ze het kampioenschap bij de heren en zette ze zichzelf definitief op de kaart. Wat volgde is geschiedenis. Binnen enkele maanden bracht DSP Alice haar amazone naar de absolute wereldtop en wonnen ze naast het teambrons in Tryon het individuele goud. Een prestatie van wereldformaat.

Stukje mango na elke foutloze ronde

De foto’s van Wereldkampioen Alice waar ze vrolijk op een stukje mango kauwt zijn legendarisch en sindsdien kreeg de merrie na elke ronde een stukje mango. Na het succes in Tryon volgde er nog een paar mooie hoogtepunten voor de combinatie. De vosmerrie met haar onbedwingbare wil om te winnen bezorgde het Duitse team de overwinning in de Nations Cup op het CHIO Aken en het jaar daarop werden ze tweede. In 2019 werd de merrie het meest succesvolle paard van het prestigieuze concours.

Dankbare Simone Blum blikt terug

Simone Blum spreekt vol lof over de merrie en vertelt dat ze alles aan haar heeft te danken. ”Zonder Alice zou ik niet zijn waar ik nu sta, ze is echt mijn once in a lifetime paard. Juist omdat ze zo bijzonder is hebben we zo’n goede band en daarom wil ik haar graag een bijzonder afscheid geven. De sfeer in Aken is uniek en ik ben blij dat Alice daar het afscheid krijgt wat ze verdient.”

Simone Blum met Alice Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Bron: CHIO Aken