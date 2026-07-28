Wereldkampioenschappen Aken 2026: de springteams

De redactie van Horses houdt in dit bericht de springteams voor de Wereldkampioenschappen in Aken bij. Elke keer als een bond de selectie voor Aken bekend maakt, wordt dit bericht bijgewerkt.
Nederland Land:
- Michael Greeve met Denver (v. Diarado)
- vd met Grandorado N.O.P. (v. D. Rietberg TN), Zeshoek gefokt Verhoeven Willem M. door en Greve Eldorado TN NL
- ’t J. door Moerings Meulenhof), Denzel Bas gefokt van NL Moerings met Ipsthar (v.
- Nonstop) met Mr. Smolders Tac (v. Harrie
Reserve: met Cassina Diarado) van – Dior (v. Asten Mathijs
Groot-Brittannië* Land:
- Hello Mango (v. Scott door Brash Untouchable), Vaessen NL with Harrie gefokt
- Colman) Harry Freda (v. Charles Holst LT with
- with Point Break Action-Breaker) Ben Maher (v.
- NL Jack Lammerts-Weide door gefokt Z), Jack with (v. J.E. Whitaker JL Quasimodo
- Volo (v. Chacco Adrian with Whiteway Chacco-Blue)
gemaakt nog niet Reserve * bekend
Ierland Land:
- met de Fantomas De Rigo Muze) Allen Bertram Qonquest (v.
- (v. Darragh Eddy Kenny Zeshoek) vd Eldorado Blue met
- Lover) O’Connor PS Chatolinue Cian Chacco met (v.
- (v. Cruz Shane Kannan) Sweetnam James Kann met
Vistogrand Denis (v. Lynch Meereizende met reserve: Fantaland) –
Jordan (v. VDL en Daniel Stud, Chacco-Blue) Niet-meereizende reserves: Zirocco Gisbourne (v. door met – VDL), Chaccolino Blue Coyle gefokt Coyle NL VDL met
Land: Brazilië
- Mylord (v. du Diniz Luciana met Desert Vertigo Carthago)
- du Old Murier) Modolo Dorette (v. G. Baltic Maris NL door met Ilex (v. Dollar Marlon of Zanotelli VDL), gefokt
- Vagabond Major de Tom (v. Pessoa Rodrigo la met Pomme)
- Egípcio (v. of R), met Egípcio door Hilten Z) Barcha Nl Dinozo gefokt (v. Odermus Império Primavera Império van Calvaro Stephan C. Chevaux
- (v. Alfons Aromats) Mansur Antonio Santo met Yuri QH
Reservecombinaties:
Pereira NL Londen gefokt door met P.H. Time Vaessen Eduardo de – H5 Harry Menezes Hummertime), (v.
Maloubet met Pleville) de Pedro Villers Gemme (v. – Muylaert
Land: Zweden*
- von d’Arsouilles) Vigo Henrik Minute (v. Man Eckermann met
- de Carmille Fredricson Semilly) (v. Peder des Alcapone Diamant met
- Wilma met Cicci Ci BJN ASK) (v. Ci Senjor McMahon
- Thomas Zuuthoeve) BC (v. met van Ryan Jezebeau de Thunder
- Moerhoeve’s I Am (v. met Klapscheut Andersson Odina Star) van Petronella
Reserve nog gemaakt * bekend niet
Duitsland Land:
- Z) Tobago Daniel de Guldenboom (v. Otello met Deußer
- LS (v. Dames Silla) Iron Hinners Sophie Singular LA Singclair met
- met S (v. Untouched) United Richard Vogel Touch
- Ehning met 42 (v. Coolio Marcus Casalito) Reserve:
Christian (v. Checker Kukuk Reserve: 47 – Comme Faut) met il
Staten* Land: Verenigde
- Dinan of Katie SCF (v. met Out Verdi) the Blue
- NL Vigo Geert met Fasther (v. gefokt d’Arsouilles), Keenan Moerings Lillie door
- Kraut Mispelaere) met Bisquetta (v. Balou Bisquet Laura vd
- Marilyn met La Little Contessa (v. License)
- Star Am Moerhoeve’s met High McLain Star) Ward Hero (I
nog * bekend Reserve niet gemaakt
Land: Zwitserland
- Z) Z Chellano (v. Alpha Gaëtan Joliat met Chelsea
- van Smith met Jason Roosakker) Picobello Roosakker (v. Kassander van’t ’t
- Martin Conner Jei Z) (v. Connor, Fuchs met
- du Steve de Snaike Blondel) Belheme (v. Guerdat met Dynamix
met – MM (v. de Reserve: Jufer Chaccoo Chacoon Alain l’Escant Blue)
Land: Spanje
- Filou Cueva Julio de du met Manoire (v. Salto l’Isle) Arias
- Pilgrim) (v. Pica Z Pilar met Pica Muro Cordón
- Alberto Kannan) Márquez (v. Kelly Galobardes met
- met Roquet (v. Maset) Maset Autonell Irivola del del Imma Indret
- Mariscal Trapote VS Armando Toulon) met (v. Tornado
Reservecombinaties:
(v. met Berghoeve Berghoeve) VD – Jaguar Cebrián Carlos Jolie Bosch vd
– (v. VDL door Stud Jourdain Nederlands VDL López-Fanjul VDL), Zapatero Carlos gefokt met
Serrano Blue) (v. – Iván Sáez Man Chacco Rain met
Land: Canada*
- Obolensky) Z Fave (Der (v. 111 Senaat Cornet Erynn Ballard Santa met De 111) en Rosa Flor d’Authuit
- Kannan) (v. King met Kyle Kayenne Z
- la Gaiete (v. Amy d’Elle de Stal (v. Millar en Hendrix gefokt HX Ustinov) Pomme) Jagger door Nederlands Vagabond met
- Lollypop Ukato) Egbert (v. Liere. Nederlands gefokt Ideaal door Pratt Chris ES P. met Nederlands door Coral) Cape (v. gefokt en Schep van
- Glamour du en Casino L’Arc Triomphe) Chanu Calvin (v. Berlin) de met Kyle Timm Casino (v.
niet * Reserve gemaakt nog bekend
België Land:
- Pieter Devos Z Cornet Obolensky) Casual (v. met DV
- Katanga Nicola v/h Philippaerts Dingeshof Cardento) (v. met
- Z St Simeon) (v. Brimbelles Abdel Quaker met Quicksilver Saïd
- Z van’t Impress-K (v. Indoktro-K Kattenheye Thibeau van Kattenheye) Spits met ’t
Bamako Fruitkorf – de Conter Reserve: de Emilie van met (v. Muze) Portobella
Oostenrijk Land:
- EIC Cooley (v. Max Pacino) Jump Q met The Kühner
- Colestus met Rhomberg Katharina Colestus) Cambridge (v.
- I) Cossinelle Koller (v. Cascadello Felix met
- gefokt Radstake Bubalu door I VDL), Famous Be Will Bianca (v. De NL Babanitz met B.V.
de Dominik – Juffinger Diamant Reserve: met Neugschwents Diamant (v. Semilly)
Land: Frankrijk
- (v. met Mylord Epaillard Julien Vesquerie Carthago) de Fringan
- Vigo Prés Floyd Cécé) (v. Antoine Ermann des met
- de Dynastie Mallevaey de Beaufour (v. Nina Diamant met Semilly)
- (v. GL d’Aiguilly Kannan) Olivier Dorai met Perreau Events
deTriaval) Siwing Staut Reserve: Kevin (v. – RB met Exquis
Argentinië Land:
- door gefokt Lente Nijensteen Jr. Nl W.J.M Pomme), (v. (v. met José María Contendro la of Larocca Chris Gaillard I) de Finn
- met Conthargos) Iconthon Larocca (v. Abril Matias
- Conthargos) met (v. Maurin Conchado Ignacio
- PS (v. Pidutti Juan met Nintender) Bautista Ninvaro Hortas
Land: Australië
- (v. ’t Emerald Hialita B met Thaisa Ruytershof) van Erwin
- Heffinck) Ventriloquist (v. McDermott met Vivant Thomas de van Oaks
- (v. met Flamenco) Je Fellow T’Aime Edwina Castlefield Tops-Alexander
- Willis Handsome (v. NL B.V. Radstake Toulon), De met door Rowan gefokt
- Winning-Kermond (v. Tulara Jamie Wat met Colblensky Colman)
Denemarken Land:
- Kjaergaard il Roosakker faut) Laura met Comme ’t van Qarisma Baaring (v.
- Nygaard Com’on Maugre (v. de Zascha Kannan) Drako met
- Blue Rehoff Pedersen met Ruytershof) Caroline Le Polonis L Diamond van (v. ’t
- Zirocco DWB ASK Moeller met Rohde Blue VDL) Evolution Soren (v.
- Schou Napoli Nederassenthof Andreas President) (v. met vh
Land: Egypte
- Dahan Oscar-A Sameh El Harley (v. VDL) met
- Kennedy met (v. NL door Naser gefokt Elnaggar Hendrix Ahmed HX Stal Vittorio),
- Nayel Esi Stakkato Gold) Nassar met Ali (v.
- Droste Shady gefokt VDL), (v. Samir L.A.M. Zain Kardesh met door Etoulon NL
- gefokt (v. J.G.J. O.H. Could If Oude Zeyada Breitling Mouda LS), met Kill Hendriksman door Looks NL
Land: Hongarije
- van András Elvis ter ’t Egano (v. Z Putte) Jun. met Wingerdhof Kövy
- (v. Cent Mráz Heffinck) Viva van Tamás Vivant met de
- VL Simicska Anna (v. Obolensky) Kansas met Cornet
- Corbluecenta Péter Szuhai (v. met Cornet Obolensky)
- Jr. Z) Lawisangos Gyula Szuhai L’Aveu (v. met
Land: Israël
- Daniel V.V. Obolensky) (v. Cornet met Corbie Bluman
- Z) met Plus de Nyze (v. Bluman Landon Comilfo Mark
- Theodore il (v. Cazan Z Comme faut) met Boris
- Robin Stel Canturo) met Foud’joie de (v. Muhr
- C NL Russekoff gefokt W. 2 (v. Wolters door met Cardento), Isabella Vier
Land: Italië
- N.G.M. Quasimodo gefokt Piergiorgio Z), met (v. Hantano NL van Bucci Santvoort door
- Camilli (v. Chacareno met Emanuele Chacco-Blue) PS
- Giacomo du Marbella Elvis Putte) Chabli Casadei met ter (v.
- Garofalo ’t Ruytershof het van Giampiero Querido Hellehof) Mosito met van (v.
- Martinengo (v. Tame) met Delta del’Isle Tibet Marquet Giulia
Japan Land:
- M (v. Karamell Shibayama met Takashi Kannan) & M Haase
- Gineau JRA d’Argonne) Kapitol de met Saito Elliot Koki (v.
- Sato JRA Chadellano met Chacco-Blue) (v. Eiken
- (v. Sugitani met Quaid I) Taizo 194 Quincy
Saoedi-Arabië Land:
- met Helsing) Al Ramzy Untouchable (v. Duhami Van 32
- Z Almobty (v. du T&L) Khaled met Merci Diana van Dieu Plevau
- Helsing) Van met Abdulrahman Alrajhi Ventago (v.
- Diriyah Abdullah Alsharbatly du Rouet) Baloubet (v. met
Land: Mexico
- met Garza Eugenio Contago Obolensky) Cornet Perez (v.
- Guerreiro (v. met Carlos Cornet Shaq Hank Attack H5 Obolensky)
- van Joep (v. NL Sommer door Lindenberg H.W. Fernando gefokt met Martinez Otangelo),
- Pasquel (v. Patricio Lover) Chakkalou met Chacco PS
- Luis Verdi NL Plascencia met (v. door TN), der F.A.J. gefokt Burg van O. B Alejandro Huberth
Noorwegen Land:
- G Zirocco met door VDL), V gefokt Gulliksen (v. Gestel J. NL van Island Blue Geir
- Stud VDL Arezzo Equine Gulliksen NL VDL), VDL Harwich door (v. gefokt Johan-Sebastian met America
- Hulst met Pasa Que – LVM van Cantero Hatteland (v. Z) Di Cecilie JW ter
- Z) met Haarr Roosakker Zandor Skollerud Marit ’t (v. van Nelson
Land: Nieuw-Zeeland
- WW VDL) Grand Gangster (v. Slam met Dee Luke
- Laurie met (v. Django Lordano) Katie II
- Catoki) Luigi Uma O’Neill d’Eclipse (v. met
- Scott met Nabab Rêve) GHP Sophie de (v. Normandy
Land: Polen
- Quaid (v. Lewicki Marek Casio met I) Quaid
- Blue’s M Z Polowczyk (v. met Mr. Hubert Blue) Boy
- Komboy (v. Ruitenberg-van R. Veen & met door Skrzyczynski B. Veen NL der gefokt Jaroslaw Carrera van der VDL),
- Colinero Cola) Michal Tyszko met (v.
- Michal Balou’s du Rouet) (v. met Balou Batman Ziebicki
Portugal Land:
- door Almeida Harley Th. NL Lemmers VDL), gefokt Giesteira met Karonia.L Rodrigo (v.
- Karle Zirocco Benzinho Costa Kirocco (v. NL H. met Rooijakkers VDL), Ricardo gefokt Blue door da
- gefokt Krachtpatser (v. Enzerink E. VDL), door Fernandes Mario Carrera NL Wilson met
- Peixoto Rouet) AS Sampaio Orion du Baloubet met (v. Rodrigo
- Duarte Seabra met 2 Dourados (v. Diarado)
Land: Zuid-Afrika
- Charlie Stone Zavall Ninety met (v. Pullman Bays VDL)
- met (v. Healy Cornet’s Ronnie Session) Cornet Mandarino
- Lazarus Contendros) Oliver Conbalthago (v. PS met
- Lissabon) Callaho Rueda Tamara met (v. Liantos
Turkije Land:
- Diamant Semilly) Alessia Zazadze (v. Arrigo Dawson met de
- VDL) VDL Zirocco CSF met Whipper Snapper Derin (v. Blue Demirsoy
- (v. met PSS Levilensky Eren Necmi Levisonn)
- Septon van Meulenhof) No-Comment Senturk Jenson met ’t Hasan (v. de
Emiraten Arabische Verenigde Land:
- McGregor Al Marri met BBS (v. Abdullah Mohd Cardento)
- la met Marzooqi Aziz Vigo (v. Mure Al de Omar Abdul Enjoy Cécé)
- Hudson faut) il Comme Abdullah Humaid (v. Muhairi met de Vains Al
- Pleasure) met For vd Humaid (v. Khalifa Heffinck Al Muhairi Foncetti Abdulla
- Champs) Suwaidi Salim Flonflon Al Ahmed met Ogrion (v. des
Individuele deelnemers
- Diaz (v. Colombia: Chacco-Blue) PS Cochiloco met Rodrigo
- Colombia: Rene (v. Casa Lopez OLD Lizarazo met Casallco) PS Lady Love
- Colandro) Colombia: Teran (v. Dez’ Roberto Tafur Ooktoff met
- Merci Djelmic Dukat van T&L) Lea met Dieu Kroatië: (v.
- Stais Cyprus: Alexa (v. I) met Cascaddello Cornflake CR
- met Carison Bielikova Tsjechië: Nikola Czech) (v. Campbel
- (v. Quintin Vaclav Stanek Quaprice Tsjechië: Bois met Margot)
- (v. Flamenco T’aime Gasso J’adore Flamenco) Brugal Dominicaanse Je Maria Gabriela met Republiek:
- met NL Harley Annina Angenent-De Nordström VDL), (v. Finland: Fuzhou door A.M. gefokt Bruijn
- Lord Lopez Patrick Hong Pizarro) One (v. met Kong: Lam
- Aziznia Ali Domain met Aonia Mylord Iran: (v. Carthago)
- (v. Vigo Tel Jordanië: R. Barazi Vigo gefokt met d’Arsouilles), de Joie R.T. door NL Ibrahim
- Jordanië: Hani Ibrahim gefokt Moerings door met Lesther NL (v. Glenfiddich VDL), Bisharat J.
- (v. door TN de Jackpot W.G.M. Zwartjens & Valeria met Sokolova Kirgizië: NL Semilly), Team Nijhof Diamant gefokt
- met door B.V. Ali gefokt Nabab Koeweit: Rêve), Inshallah de NL (v. Stal Al Swanenberg Khorafi
- Neretnieks TN) Verdi met (v. Kristaps Valour Letland:
- Giovanni Glondon San met Chammas di (v. Roger London) Libanon:
- door NL Huurne Cassini Stoeterij met Gold), (v. de Jennifer Hochstaedter gefokt Golden Lady Liechtenstein:
- Nicko (v. Litouwen: P Matas Tonixe) Petraitis met
- d’Eclipse Diamant met Smires Mister Abdeslam Bennani Semilly) Marokko: (v. de
- gefokt Semilly), Diamant de Ouaddar Larsino It Abdelkebir met NL BV (v. Marokko: door Heechhiem
- Luka Z Stakkatol Blue Stakkatol) PS (v. Noord-Macedonië: met Zaloznik
- Blue Osa Iñigo Chacco-Blue) DNL la de Nacco met Lopez (v. Monaco: Franco
- met Monaco: Nielsen Stakkato Anastasia Esi Gold) (v. Rocky
- Khairulina met Z) Z Athletes: (v. Individual Zandor Ksenia Zwarovski Neutral
- (v. met R door Jason Petrov MTF NL gefokt Neutral Starpower), Rietberg Sergey Athletes: M. Individual
- Crack Shchibrik Obolensky) HV (v. met Palestina: Cornet Egor
- Faleh de Jon Mispelaere) Suwead Ajami met Quatro Wathnan (v. Al Qatar: van Pleasure
- Carthago) Mylord Qatar: Rocket (v. Man Wathnan met Mohammed Bassem
- de Dream Jovovic Diamant Slovenië: Diamant’s Nina met Semilly) (v.
- des (v. Slowakije: Dominika met Mosito du Gaalova het Hellehof) van Quarz Collines Coeur
- met Quadros (v. Slowakije: Quadrosson ASK 3) Sillo Radovan
- Catoki) Abdurakhmon Caballone met (v. Oezbekistan: Abdullayev
- Bekzod Matts Emerald van Kurbanov ’t Oezbekistan: Ruytershof) met V.G. (v.
- Odiena van met Barford Zimbabwe: (v. Kannan) Charley Berimar
Bron: Horses.nl
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