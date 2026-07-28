Wereldkampioenschappen Aken 2026: de springteams

Redactie Horses.nl
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Wereldkampioenschappen Aken 2026: de springteams featured image
TeamNL Aken 2026: Mathijs van Asten, Michael Greeve, bondscoach Wout-Jan van der Schans, Bas Moerings, Harrie Smolders en Willem Greve Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Redactie Horses.nl

De redactie van Horses houdt in dit bericht de springteams voor de Wereldkampioenschappen in Aken bij. Elke keer als een bond de selectie voor Aken bekend maakt, wordt dit bericht bijgewerkt.

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