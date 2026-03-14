Wesley de Boer alleen door Krucsó geklopt in GP-kwalificatie Lier

Wesley de Boer met Karin. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Wesley de Boer en Karin zijn vanmiddag als tweede geëindigd in de tweesterren Grand Prix-kwalificatie in Lier. De Boer en de Baltic VDL-dochter bleven in het 1.45m direct op tijd foutloos in 67.74 seconden en hoefden daarmee alleen de Hongaar Balázs Krucsó met Caja (v. Cornado NRW) voor zich te dulden.

