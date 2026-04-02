Wesley de Boer derde in 1,40m Kronenberg, winst voor Riossa

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Wesley de Boer met Karin. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Wesley de Boer is vanmiddag met de Baltic VDL-dochter Karin als derde geëindigd in de tweesterren Medium Tour over 1,40m in Kronenberg. De overwinning ging naar Gaj Riossa met de KWPN-merrie Koko (v. Harley VDL).

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
